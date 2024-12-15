В Татарстане ожидается снег, гололедица и снежные заносы

В Татарстане 16 декабря ожидается мокрый снег, местами с усилением. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15–18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -5… -10 градусов, на востоке возможно понижение до -15 градусов. К утру температура повысится до -3… -8 градусов. Днём ожидается потепление, температура поднимется до 0… -5 градусов.

В некоторых районах возможна метель и гололедица. Кроме того, возможен накат и снежные заносы.