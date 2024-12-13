ВТБ запускает «Кешбэк выходного дня»

С 13 декабря пользователи подписки ВТБ Плюс смогут выбрать дополнительную категорию кешбэка, которая будет действовать в выходные, и получать по ней 5% возврата рублями. Категории будут объявляться каждую пятницу.

Клиенты смогут выбрать понравившуюся категорию из трех доступных и получать по ней повышенный кешбэк в субботу и воскресенье. Категории будут меняться в зависимости от сезона и предстоящих праздников.

«Выходные – отличное время не только для отдыха, но и для приятных покупок. Наши клиенты увеличивают траты в выходные примерно на 10-15%, особенно активно – в субботу. Мы запустили «Кешбэк выходного дня», чтобы пользователи ВТБ Плюс могли получить максимум выгоды от своих выходных и возвращали еще больше кешбэка за покупки в субботу и воскресенье», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Также ВТБ запустил совместную акцию с Яндекс Заправками: при оплате топлива картой ВТБ водитель получит скидку 15% на один заказ до 70 литров - она применится автоматически. Специальное предложение действует с пятницы по воскресенье каждую неделю декабря в приложениях Яндекс Заправки, Яндекс Карты, Яндекс Навигатор и раздел «Мое Авто» в Яндекс Go. Клиент может получить скидку один раз каждую неделю в период с пятницы по воскресенье.

Подписка ВТБ Плюс позволяет клиентам получать скидки за расходы по картам на такси, доставку еды и покупки на маркетплейсах. Подписка дает возможность пользователям выбирать эксклюзивные категории кешбэка в программе лояльности, а также получать дополнительный процент к накопительному счету и не платить за уведомления об операциях по картам.