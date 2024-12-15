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«Динамо-Ак Барс» одержало 14-ю победу подряд в Суперлиге

Казанский женский волейбольный клуб «Динамо-Ак ...

vk.com/vcdinamoakbars

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Казанский женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» продолжает демонстрировать впечатляющую серию побед в Суперлиге сезона 2024/2025.

В рамках 14-го тура чемпионата России команда уверенно победила московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:20). Матч состоялся 14 декабря 2024 года в Казани.

«Динамо-Ак Барс», набрав 32 очка, занимает первое место в турнирной таблице.

Чемпионат России среди женщин стартовал 14 сентября и продлится до 16 мая 2025 года. В нём участвуют 13 российских команд и белорусский клуб «Минчанка».

Ранее стало известно, что в Татарстане поддержат акцию «Новогодние семейные чтения вслух».

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