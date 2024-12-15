УНИКС одержал победу над «Нижний Новгород»

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ команда «УНИКС» на своей площадке одержала победу над соперником из «Нижнего Новгорода» со счётом 102:66.

Начало матча оказалось неожиданным для гостей, которые сразу же вышли вперёд, забив семь очков подряд. Однако УНИКС смог собраться и завершить первую четверть с небольшим преимуществом — 23:22.

Во второй четверти отрыв увеличился до двузначной цифры. В этот момент ярко проявил себя Маркос Найт, набравший восемнадцать очков и отправившийся на перерыв. Также стоит отметить Андрея Лопатина, который за минуту забросил три трёхочковых мяча подряд.

После перерыва команда «УНИКС» повела с преимуществом в двадцать очков, а в четвёртой четверти разрыв увеличился до тридцати. Это позволило команде уверенно довести игру до победы. В конце матча команда преодолела символический рубеж в сто очков.

Лопатин и Найт продемонстрировали свои лучшие результаты в сезоне, набрав 15 и 29 очков соответственно. Для американца это самый высокий показатель с тех пор, как он перешёл в УНИКС в 2023 году.

Благодаря этой победе УНИКС поднялся на третье место в таблице, опередив «Локомотив-Кубань».