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C 1 ноября сливочное масло серьезно подорожает в России: производители предупредили заранее

Крупные производители молочной продукции, такие...

speciya.com.kz

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С начала ноября покупатели могут столкнуться с повышением цен на сливочное масло, предупреждают ведущие производители, такие как «Простоквашино».

В связи с ростом себестоимости и дефицитом сливок компании объявили о снижении объемов поставок в торговые сети и возможном изменении ценовой политики. Этот шаг уже вызвал обеспокоенность на рынке, поскольку объемы сырья для масла стремительно сокращаются, а цены на ингредиенты продолжают расти.

Почему производство масла сокращается?

По словам компании HN, представляющей бренд «Простоквашино», производители ощутили резкий рост цен на сливки: за первые полгода 2024 года сырье подорожало на 39%, а к концу августа — уже на 46%. Примерно на 48–55% выросла и стоимость самого сливочного масла. В такой ситуации производители вынуждены пересматривать объемы выпуска продукции и условия поставок, чтобы избежать финансовых убытков.

Основными причинами подорожания стали:

  • Дефицит сырья. Мировой рынок переживает нехватку жирных сливок, что сказывается и на российском производстве.
  • Рост цен на молочные продукты. Стоимость молочных ингредиентов на мировом рынке также растет, увеличивая затраты российских производителей.
  • Высокий спрос на обезжиренные продукты. Перерабатывающие предприятия больше ориентируются на молоко с низким содержанием жира, что приводит к снижению объемов сырья для масла.

Эти факторы оказали давление на производителей, и многие из них приняли решение о приостановке отгрузок некоторых видов продукции, таких как «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское».

Как это повлияет на покупательские цены?

По мнению заместителя председателя правления ассоциации «Руспродсоюз», повышение стоимости масла связано не только с удорожанием сырья, но и с ростом издержек на логистику и упаковку. В результате покупатели уже видят постепенный рост цен на сливочное масло, а в ближайшие месяцы стоимость может увеличиться еще больше.

В ответ на сложившуюся ситуацию вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минэкономразвития рассмотреть возможность установления пороговых цен для контроля стоимости масла и предотвращения чрезмерного подорожания. Если инициатива будет принята, она может временно защитить потребителей от ценового скачка.

Перспективы рынка и возможные меры

На фоне дефицита сырья и роста себестоимости масла производители надеются, что ситуация стабилизируется с помощью государственных мер поддержки. Введение пороговых цен может быть временным решением для защиты покупателей, но для долгосрочной стабилизации рынка потребуется комплексный подход. Это включает увеличение внутреннего производства молока, а также возможные субсидии для производителей.

В ближайшие месяцы российские покупатели могут столкнуться с подорожанием сливочного масла, вызванным повышением издержек и дефицитом сырья. Следите за ситуацией, чтобы быть в курсе возможных изменений на рынке продуктов.

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