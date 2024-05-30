Пока внимание глобального сообщества приковано к событиям на Украине, экстрасенсы, известные по всему миру, пытаются предугадать, когда же завершится долгая эпоха нестабильности и наступит эра мира.

Предвидения показали, что конец конфронтации на Украине приближается. По словам Тамары Глобы, момент разрешения конфликта наступит в 2024 году. Нужно подчеркнуть, что даже несмотря на високосный характер года, ее прогнозы несут дух оптимизма.

Другой провидец Константин Дараган высказывает свои предположения относительно окончания беспорядков.

По словам астролога Константина Дарагана, специальная военная операция продолжит свое существование в том или ином виде до 2028 года. Он также прогнозирует, что к 2024 году Россия может внести изменения в свою внутреннюю и внешнюю политику. Правительсвто России перенаправит курс страны в более жесткое и непримиримое русло, тем самым страна будет отстаивать свои ценности и суверенитет в более настойчивой манере, сообщает PROKAZAN.