Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-за нарушений 

В селе Старое Шигалеево прокуратура провела проверку в учреждении, которое обслуживает социально неадаптированных людей, и обнаружила серьезные нарушения в области пожарной безопасности.

В результате, деятельность центра была приостановлена, и его руководству необходимо уплатить штраф в размере 60 тысяч рублей, а также исправить выявленные недостатки.

Также в ходе проверки выяснилось, что в центре отсутствуют необходимые средства противопожарной защиты, такие как огнетушители и системы оповещения. Это создает угрозу для жизни как сотрудников, так и клиентов, которые находятся в уязвимом положении. Местные жители высказывают опасения по поводу безопасности учреждения, которое должно обеспечивать заботу и поддержку людям, нуждающимся в помощи.

Кроме того, прокуратура обнаружила нарушения в условиях проживания. В помещениях центра наблюдались признаки антисанитарии, что вызывает дополнительные вопросы о качестве обслуживания. Выявленные недостатки должны быть устранены в кратчайшие сроки, чтобы реабилитационный центр мог возобновить свою деятельность.

Тем временем, прокуратура продолжает следить за ситуацией и призывает другие учреждения аналогичного профиля проводить регулярные проверки и соблюдать нормы безопасности.