Новости Казани
· 16+ · Альбина Шафеева

Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-за нарушений 

В селе Старое Шигалеево прокуратура провела про...

Казань 116

Подписаться в Telegram

В селе Старое Шигалеево прокуратура провела проверку в учреждении, которое обслуживает социально неадаптированных людей, и обнаружила серьезные нарушения в области пожарной безопасности.

В результате, деятельность центра была приостановлена, и его руководству необходимо уплатить штраф в размере 60 тысяч рублей, а также исправить выявленные недостатки.

Также в ходе проверки выяснилось, что в центре отсутствуют необходимые средства противопожарной защиты, такие как огнетушители и системы оповещения. Это создает угрозу для жизни как сотрудников, так и клиентов, которые находятся в уязвимом положении. Местные жители высказывают опасения по поводу безопасности учреждения, которое должно обеспечивать заботу и поддержку людям, нуждающимся в помощи.

Кроме того, прокуратура обнаружила нарушения в условиях проживания. В помещениях центра наблюдались признаки антисанитарии, что вызывает дополнительные вопросы о качестве обслуживания. Выявленные недостатки должны быть устранены в кратчайшие сроки, чтобы реабилитационный центр мог возобновить свою деятельность.

Тем временем, прокуратура продолжает следить за ситуацией и призывает другие учреждения аналогичного профиля проводить регулярные проверки и соблюдать нормы безопасности.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В перинатальном центре больницы №7 в Казани всплеск инфекции

Интересное в Казани

день назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 

устанавливаем сетку от тараканов с вентилятором

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцам 7 сентября обещают дождь

Новости Казани

день назад

В Казани 5 сентября отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу

гибка трубы на заказ в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жуткие подробности

Новости Казани

день назад

3 взрослых и ребёнок из Казани пострадали на сафари в Египте

Новости Казани

день назад

В Казани стали появляться шумозащитные экраны возле домов и закрывать город

Лонгриды

день назад

Спортсмены из Татарстана приняли участие в ТВ-шоу
Новости Татарстана
час назад

Татарстан завершает подготовку к отопительному сезону

Активная подготовка объектов в Татарстане к ото...

Новости Казани

час назад

Минниханов поздравил команду «Зенит-Казань» с победой

Важное в РТ

день назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

Новости Казани

4 часа назад

В Кировском районе некоторые дома на сутки останутся без воды

Новости Казани

4 часа назад

В Кировском районе некоторые дома останутся без воды

Смотровая площадка «Казан» вошла в топ - 10 сам...
Новости Казани
30 минут назад

Смотровая площадка «Казан» вошла в топ - 10 самых романтичных мест России

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане осудили мошенника, который обещал вернуть бойцов с СВО

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане прогнозируют до +26 градусов

Новости Татарстана

21 час назад

7 партий Татарстана потратили на выборы около 73 млн рублей
Казанские веранды: топ мест для незабываемых ве...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-...
Новости Казани
час назад

Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-за нарушений 