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«Будет еще один этап»: что принесет указ Путина об увеличении численности армии

Президент России Владимир Путин подписал указ о...

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, не так давно подписал очередной указ. В нем речь пойдет о численности Вооруженных сил России. Говорится об увеличении до двум миллионов 389 тысяч человек. Это решение, как отмечают эксперты, является частью более широкой стратегии, направленной на укрепление военной мощи страны в ответ на растущие глобальные вызовы.

Александр Михайлов, глава Бюро военно-политического анализа, в интервью телеканалу RTVI выразил мнение, что текущее увеличение численности — это лишь начало. По его словам, следует ожидать дальнейшего расширения армии, что станет ответом на нестабильность международной обстановки.

Почему Россия увеличивает армию?

Согласно Михайлову, основная цель увеличения численности армии — обеспечить страну достаточными силами для противодействия любым потенциальным угрозам. В текущем году это третье подобное расширение, начиная с 2022 года, что свидетельствует о значительном усилении военной компоненты в ответ на угрозы на международной арене.

Как будет организовано расширение?

Планы на увеличение включают не только набор дополнительных военнослужащих, но и расширение планов призыва. Михайлов упомянул, что весенний призыв уже увеличился на 150 тыс. человек, и такая тенденция может продолжиться. Россия стремится к тому, чтобы больший процент молодёжи проходил военную службу, получая необходимые навыки и специализации.

Возможна ли мобилизация?

Не смотря на масштабное увеличение армии, Михайлов не ожидает новой волны мобилизации. Он считает, что текущие уровни призыва и приток контрактников достаточны для выполнения поставленных задач. Мобилизация, по его мнению, не потребуется, так как нет непосредственной необходимости для таких радикальных мер.

Что дальше?

Михайлов также предложил расширение не только армии, но и других силовых структур, включая погранслужбу и Росгвардию, учитывая возрастающие вызовы как внутри страны, так и на международной арене. Эти меры, по его словам, необходимы для обеспечения безопасности и стабильности на "освобожденных территориях" и в ответ на расширение НАТО.

Это расширение численности российской армии является частью более обширной стратегии военного и политического укрепления, которая будет продолжаться в ответ на текущие и будущие глобальные угрозы, пишет rtvi.com.

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