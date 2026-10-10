В Казани спрос на йогурты без сахара подскочил на 178 процентов

Жители Казани за январь – сентябрь 2026 года купили 254,3 тонны питьевого йогурта без добавленного сахара. Это на 178% больше, чем за тот же период 2025-го. Подсчетами поделилась компания «Логика молока», которая изучила спрос на ЗОЖ-продукты собственных брендов. Горожане всё чаще смотрят не только на вкус, но и на состав кисломолочной продукции.

По стране динамика оказалась еще заметнее: неподслащенный питьевой йогурт прибавил 185%, а объем покупок достиг 11 900,7 тонны. Сильнее всего рост проявился в Тюмени, где показатель подскочил на 340% (171,7 тонны), и в Перми — плюс 235% (124,4 тонны).

Ложковый йогурт без сахара в Казани разошелся тиражом 105,1 тонны — на 59% больше, чем годом ранее. В целом по России эта категория выросла на 75%, до 3921 тонны. Лидерами по темпам стали Кемерово (+151%, 47,6 тонны), Екатеринбург (+149%, 183,7 тонны) и Пермь (+144%, 89,5 тонны).

Греческий йогурт жирностью 2% казанцы покупали на 39% активнее — всего 288,5 тонны. Общероссийский спрос увеличился на 32% и составил 9251,2 тонны. Максимальный прирост зафиксирован в Волгограде (+97%, 175,9 тонны), Воронеже (+86%, 158,2 тонны) и Самаре (+80%, 274 тонны).

Прессованный творог в столице Татарстана прибавил 10% — до 96,8 тонны. По стране его популярность выросла на 22%, объем покупок составил 11 575,7 тонны. Заметнее всего категория поднялась в Калининграде (+116%, 7,9 тонны), Челябинске (+61%, 49,5 тонны) и Уфе (+59%, 49,6 тонны).