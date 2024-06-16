Всеобщее внимание привлекают разнообразные мнения и предсказания в текущей напряженной обстановке в Восточной Европе, где не утихает специальная военная операция.

Эксперты из области эзотерики активно участвуют в обсуждениях, предлагая свои версии возможных сценариев разрешения конфликта между Украиной и Россией. Используя разные подходы и методологии, эксперты, тем самым, приходят к различным выводам. Порой прогнозы астрологов способны различаться самым кардинальным образом, и в данный момент можно привести два таких примера от опытных ясновидцев.

Астролог Тамара Глоба выдвигает утверждение о возможном завершении конфликта уже в 2024 году. Вопреки традиционным представлениям о несчастьях, связанных с високосным годом, Глоба всё же полагает, что этот фактор не помешает и никак не скажется на наступлении мира в текущем году.

По мнению астролога Константина Дарагана, военные действия могут затянуться на долгие годы, возможно, даже до 2028 года, что создает угрозу будущему. Он также прогнозирует, что в ближайшем году Россия столкнется с усилением политических мер, как внутри страны, так и на международной арене. В своих предсказаниях относительно Украины, он видит возможность территориального раскола на три части, что может привести к дальнейшим конфликтам и напряженности.

Эти прогнозы, хотя и вызывают споры и сомнения, добавляют новый уровень сложности к уже запутанной картине событий в регионе, отражая глубокую неопределенность и разнообразие мнений среди астрологов. Как бы то ни было, для проверки достоверности их прогнозов остаётся лишь ждать и наблюдать за мировой обстановкой, сообщает PROKAZAN.