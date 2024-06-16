Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

«Будет аж до 2028 года»: Глоба и Дараган предсказали окончание СВО

Всеобщее внимание привлекают разнообразные мнения и предсказания в текущей напряженной обстановке в Восточной Европе, где не утихает специальная военная операция.

Александр Баженов

Подписаться в Telegram

Всеобщее внимание привлекают разнообразные мнения и предсказания в текущей напряженной обстановке в Восточной Европе, где не утихает специальная военная операция.

Эксперты из области эзотерики активно участвуют в обсуждениях, предлагая свои версии возможных сценариев разрешения конфликта между Украиной и Россией. Используя разные подходы и методологии, эксперты, тем самым, приходят к различным выводам. Порой прогнозы астрологов способны различаться самым кардинальным образом, и в данный момент можно привести два таких примера от опытных ясновидцев.

Астролог Тамара Глоба выдвигает утверждение о возможном завершении конфликта уже в 2024 году. Вопреки традиционным представлениям о несчастьях, связанных с високосным годом, Глоба всё же полагает, что этот фактор не помешает и никак не скажется на наступлении мира в текущем году.

По мнению астролога Константина Дарагана, военные действия могут затянуться на долгие годы, возможно, даже до 2028 года, что создает угрозу будущему. Он также прогнозирует, что в ближайшем году Россия столкнется с усилением политических мер, как внутри страны, так и на международной арене. В своих предсказаниях относительно Украины, он видит возможность территориального раскола на три части, что может привести к дальнейшим конфликтам и напряженности.

Эти прогнозы, хотя и вызывают споры и сомнения, добавляют новый уровень сложности к уже запутанной картине событий в регионе, отражая глубокую неопределенность и разнообразие мнений среди астрологов. Как бы то ни было, для проверки достоверности их прогнозов остаётся лишь ждать и наблюдать за мировой обстановкой, сообщает PROKAZAN.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

13 часов назад

Сборную России по лёгкой атлетике дисквалифицировали на Играх БРИКС в Казани

Интересное в Казани

день назад

Археологи обнаружили близ Свияжска отчеканенную в Англии серебряную монету возрастом в 1000 лет 

служба от тараканов московская область стоимость

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане водитель погиб после ДТП с лосем

Интересное в Казани

2 дня назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

ремонт порогов автомобиля в Новосибирске

Новости Татарстана

14 часов назад

В Нижнекамске победитель лотереи не дождался конца Сабантуя и потерял приз

Новости Татарстана

день назад

С 1 июля коммуналка в Татарстане подорожает

Новости Казани

день назад

В Казани на берегу озера Кабан планируют построить мечеть

Новости Казани

22 часа назад

Мэрия города рассказала, как пройдёт Курбан-Байрам в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в многоэтажке неизвестный напал на девушку
Новости Татарстана
2 дня назад

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Новости Казани

38 минут назад

На улице Закиева на два месяца ограничат движение транспорта

Интересное в Казани

день назад

Как создается ощущение счастливого детства

Новости Татарстана

час назад

Минниханов прочитал праздничный намаз в мечети Альметьевска

Новости Татарстана

14 часов назад

Татарстанцам на три недели запретили посещение лесов из-за пожарной опасности
В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет
Новости Казани
2 дня назад

В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет

Новости Казани

18 часов назад

УНИКС распрощался с капитаном Вячеславом Зайцевым

Новости Татарстана

19 часов назад

3 тысячи порций «Азу по-татарски» приготовили на Всероссийском Сабантуе

Новости Казани

19 часов назад

Казанский «Рубин» покинул основной вратарь

Интересное в Казани
5 дней назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства
С 7 июля по 13 октября стартуют авиарейсы из Казани в Батуми
Новости Казани
2 дня назад

С 7 июля по 13 октября стартуют авиарейсы из Казани в Батуми