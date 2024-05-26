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«Будет вплоть до 2028 года»: Глоба и Дараган предсказали завершение СВО

Опытные мистики сообщили о том, когда закончится СВО на Украине.

Яна Лаушкина

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Опытные мистики сообщили о том, когда закончится СВО на Украине.

Предсказательница Тамара Глоба сообщила, что СВО закончится в 2024 году. Несмотря на то, что 2024 год является високосным, что обычно является недобрым предзнаменованием, слова Глобы звучат довольно оптимистично.

Другой опытный предсказатель Константин Дараган выдвинул своё предположение касаемо сроков окончания СВО. Его предсказание, по сравнению с Глобой, звучит не столь оптимистично: Дараган заявляет, что СВО в том или ином виде продолжится вплоть до 2028 года, а в России произойдут кардинальные изменения к тому моменту.
Внешняя и внутренняя политика, по словам экстрасенса, претерпит реформы в сторону ужесточения. Также он рассказал про будущее Украины, которую ждёт разделение на три разные части, и это навсегда изменит геополитическую обстановку на планете.
Прогнозируется, что в России к 2024 году будут приняты дополнительные меры по преобразованию внутренней и внешней политики, которые будут носить более жесткий характер. Кроме того, эксперт предупреждает о возможном разделении территории Украины на три части, сообщает NEWSNN.

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