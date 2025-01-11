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В Казани в реке отыскали пропавшего поэта Рустема Аубакирова

Пресс-служба МЧС по РТ объявила о том, что в ак...

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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Пресс-служба МЧС по РТ объявила о том, что в акватории реки Казанки, рядом с улицей Гаврилова, нашли погибшего мужчину 44 лет.

Выяснилось, что им является поэт Рустем Аубакиров. Он был одним из самых заметных выпускников факультета филологии КФУ, видным членом сообществ по литературе и неоднократным лауреатом различных конкурсов поэзии.

3 января Рустем Аубакиров решил провести день с лыжами, катаясь по льду реки, но вскоре после начала прогулки пропал без вести. К его поискам сразу же присоединились спасатели и волонтёры. Спустя определённое время он был обнаружен на расстоянии примерно 50 метров от края, на глубине около пяти метров. Предполагается, что Аубакиров случайно наступил на скрытую под свежевыпавшим снегом полынью и утонул.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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