В Казани в реке отыскали пропавшего поэта Рустема Аубакирова

Пресс-служба МЧС по РТ объявила о том, что в акватории реки Казанки, рядом с улицей Гаврилова, нашли погибшего мужчину 44 лет.



Выяснилось, что им является поэт Рустем Аубакиров. Он был одним из самых заметных выпускников факультета филологии КФУ, видным членом сообществ по литературе и неоднократным лауреатом различных конкурсов поэзии.



3 января Рустем Аубакиров решил провести день с лыжами, катаясь по льду реки, но вскоре после начала прогулки пропал без вести. К его поискам сразу же присоединились спасатели и волонтёры. Спустя определённое время он был обнаружен на расстоянии примерно 50 метров от края, на глубине около пяти метров. Предполагается, что Аубакиров случайно наступил на скрытую под свежевыпавшим снегом полынью и утонул.