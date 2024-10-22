Новости России
· 16+ · Служба новостей

Более половины жителей ПФО считают высокий процент по вкладам возможностью обогнать инфляцию

Согласно результатам опроса* ВТБ, 56% жителей о...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

Согласно результатам опроса* ВТБ, 56% жителей округа полагают, что ставки по вкладам еще вырастут до конца года. 57% опрошенных согласны с тем, что высокие ставки по вкладам помогут не только сохранить сбережения, но и обогнать инфляцию.

Более половины (55%) участников опроса в 2024 году открыли вклады в банках, где раньше не держали сбережений. При этом треть жителей Приволжского федерального округа доверяют свои сбережения одному банку, 42% хранят сбережения в 2-3 банках, у 8% респондентов средств распределены по четырем и более организациям. 16% опрошенных не имеют сбережений в банках вовсе.

В целом среди россиян наиболее «бережливыми» оказались жители Северо-Западного федерального округа (здесь вклады или накопительные счета есть у 93% опрошенных). Меньше всего вкладов или счетов открыто у жителей ДФО – 29% опрошенных на Дальнем Востоке сбережения в банках не хранят.

4 из 5 жителей ПФО распределяют средства на вкладах по разным банкам в поисках выгодных условий и ставок. Больше половины (53%) пользуются программами лояльности в разных банках. Пользуются возможностью перевода средств себе по СБП без комиссии при распределении накоплений по банкам 44% участников опроса. Каждый третий сказал, что распределяет средства по нескольким финансовым организациям, чтобы не превышать сумму застрахованного вклада.

При выборе банка для размещения своих накоплений жители ПФО руководствуются условиями самого вклада и надежностью банка – об этом заявили 70% и 65% участников опроса. Среди других факторов – удобство дистанционных услуг (51%), величина и стабильностью банка (41%), близость банка к дому или офису (15%).

Главным определяющим параметром вклада 72% участников опроса назвали выгодную процентную ставку. 45% жителей ПФО обращают больше всего внимания на срок вклада, 32% – на условия досрочного снятия средств, 42% - на возможность открытия вклада в онлайн-формате. Каждый третий опрошенный назвал в качестве важного критерия способ выплаты процентов, 27% – возможность пополнения дополнительными средствами.

Каждый второй участник опроса (56%) полагает, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. Примерно четверть респондентов из ПФО (26%) считает, что ставки останутся на прежнем уровне, а 6% предполагают их снижение. При этом более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Треть респондентов не согласны с этим утверждением. В целом по стране наиболее позитивны в своих оценках жители Центрального (63%), Приволжского (57%), Северо-кавказского и Сибирского (по 56%) федерального округов, а меньше всего на высокие ставки надеются на Дальнем Востоке (36%).

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет (в том числе клиентов банка «Открытие») в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

сетка с мелкими ячейками от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Челнах легковушка влетела в фуру: видео

Новости Казани

день назад

Стало известно, когда закончат строить театра Камала

заправка кондиционера в Красноярске

Новости Казани

день назад

В Казани один человек погиб после ДТП с велосипедами

Новости Татарстана

7 часов назад

Гидрометцентр Татарстана сообщил о приближающемся снеге

Новости Казани

5 часов назад

В Управлении образования Казани прокомментировали драку 2 учителей

Новости Казани

день назад

В центре Казани с 19 по 25 октября закрыли платные парковки
Лонгриды
3 дня назад

В Казани может быть создана система организованной помощи животным

Зима подступает, холода окутывают город, отопле...

Новости Казани

8 минут назад

Подготовка к саммиту БРИКС в Казани обошлась в 20 миллиардов рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

Новости Казани

58 минут назад

Путин пошутил, что Моди понимает его и без переводчика

Новости Казани

час назад

МИД Украины обиделся на Гутерреша за решение приехать в Казани
Жителей Казани ждут выходные 4 и 6 ноября
Новости Казани
8 часов назад

Жителей Казани ждут выходные 4 и 6 ноября

Новости Казани

2 часа назад

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Казань на саммит

Новости Казани

4 часа назад

Представитель мобильного оператора рассказал о причине сбоя связи в Казани

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 1 ноября выступит "Дельфин"
АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 го...
Новости Татарстана
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха