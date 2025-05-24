The Verge: В Японии создали новую версию Тамагочи с целой планетой питомцев
Японская компания представила новую версию популярной игры Tamagotchi под названием Tamagotchi Paradise, сообщает The Verge. Теперь игрокам нужно будет ухаживать не за одним питомцем, а за целой планетой виртуальных существ.
Устройство получило цветной экран и специальное колесико для изменения масштаба. При соединении двух устройств питомцы на них могут заводить дружбу и даже размножаться, что позволит получить до 50 000 разных видов существ.
Игрокам предстоит исследовать три экосистемы — сушу, воду и небо. Первая доступная среда зависит от цвета устройства, остальные можно разблокировать в процессе игры. Каждая экосистема влияет на развитие питомцев по-своему.
Tamagotchi Paradise поступит в продажу в Японии 12 июля 2025 года по цене около 45 долларов.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец