The Verge: В Японии создали новую версию Тамагочи с целой планетой питомцев

Японская компания представила новую версию популярной игры Tamagotchi под названием Tamagotchi Paradise, сообщает The Verge. Теперь игрокам нужно будет ухаживать не за одним питомцем, а за целой планетой виртуальных существ.

Устройство получило цветной экран и специальное колесико для изменения масштаба. При соединении двух устройств питомцы на них могут заводить дружбу и даже размножаться, что позволит получить до 50 000 разных видов существ.

Игрокам предстоит исследовать три экосистемы — сушу, воду и небо. Первая доступная среда зависит от цвета устройства, остальные можно разблокировать в процессе игры. Каждая экосистема влияет на развитие питомцев по-своему.

Tamagotchi Paradise поступит в продажу в Японии 12 июля 2025 года по цене около 45 долларов.