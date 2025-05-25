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Ученые нашли на дне пролива останки Homo erectus и вымерших животных

Археологи обнаружили 36 видов позвоночных

pixabay

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В Мадурском проливе между Явой и Мадурой археологи обнаружили останки Homo erectus и мегафауны, что подтверждает: затопленные ныне территории когда-то были заселены древними людьми.

Во время дноуглубительных работ были найдены черепные фрагменты возрастом около 140 тысяч лет, кости с признаками обработки и останки животных. Эти данные указывают на наличие охотничьих навыков у Homo erectus. Раскопки велись в районе Сундаленда — суши, соединявшей Юго-Восточную Азию в ледниковый период.

Археологи обнаружили 36 видов позвоночных, включая вымерших гиппопотамов, варанов и слонов. Все они были найдены в затопленной речной долине, хорошо сохранившейся до наших дней.

По словам Гарольда Бергхейса из Лейденского университета, регион был пригоден для жизни и богат ресурсами. Он отметил, что находки опровергают прежнюю гипотезу о локальной изоляции Homo erectus. Следы на костях указывают на системную охоту и разделку туш — поведение, ранее не приписываемое этому виду.

Учёные также не исключают контакты Homo erectus с другими гомининами материковой Азии, что может говорить о культурных или генетических связях.

Все находки переданы в Геологический музей Бандунга. Результаты исследования опубликованы в Quaternary Environments and Humans, с участием специалистов из Индонезии, Нидерландов, Германии, Японии и Австралии.

Открытие демонстрирует адаптивность Homo erectus и расширяет представления о заселении Юго-Восточной Азии. Учёные считают, что затопленные земли Сундаленда могут таить ещё много археологических находок, пишет Monavista Daily.

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