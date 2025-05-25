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Отели обяжут оплачивать проживание туристам, которым не хватило номеров

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Законодатели готовят важные изменения для туристической отрасли, которые должны защитить отдыхающих от ситуации, когда из-за ошибок туроператоров или гостиниц бронирования превышают количество доступных номеров. Об этом рассказала «Парламентской газете» зампредседателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

Сейчас активно разрабатывается законопроект, который обяжет гостиницы и туроператоров предоставлять равнозначное размещение туристам, оставшимся без номеров по вине овербукинга. По словам Костенко, в транспортной сфере в подобных случаях действует правило посадки на следующий рейс, а в гостиничной — пока никакой компенсации на месте не предусмотрено.

Также законодатели сосредоточены на повышении прозрачности цифровых платформ в сфере туризма. Речь идет о классифайдах и турагрегаторах. Последние не только предоставляют информацию, но и принимают оплату, выступая посредником между туристом и гостиницей. По новому правилу, агрегаторы обязаны указывать реестровый номер средства размещения и проверять его подлинность.

Разрабатываемые меры направлены на то, чтобы переложить ответственность на тех, кто допустил ошибку, а не на туриста, который оказался в затруднительном положении по чужой вине. Законопроект предполагает, что гостиницы будут обязаны сами договариваться с другими отелями и обеспечивать туристу альтернативное проживание, сообщает «Парламентская газета».

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