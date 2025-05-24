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Раскрыт секрет долголетия: как легко изменить свою судьбу

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Масштабное исследование почти полумиллиона человек показало, что генетика влияет на процессы старения всего на 2%, а образ жизни — на 17%. То есть привычки человека влияют на старение в восемь раз больше, чем наследственные факторы.

Ключевыми причинами ускоренного старения стали курение, малоподвижный образ жизни, одиночество, нарушения сна, а также физическое и эмоциональное истощение. Важную роль играют уровень дохода и условия проживания.

Учёные отмечают, что из 25 факторов риска старения 23 можно изменить. Это значит, что профилактика преждевременного старения — не только задача медицины, но и личная ответственность каждого.

Даже при плохой наследственности активный и здоровый образ жизни способен значительно замедлить старение и продлить жизнь.

Ранее исследователи из Университета Квинс в Белфасте выяснили, что продукты, богатые флавоноидами — например, черника, малина и голубика — помогают бороться с воспалением, окислительным стрессом и возрастными изменениями мозга, замедляя процессы старения и снижая риск хронических заболеваний, сообщают Prufy.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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