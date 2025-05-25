В Казани утром столкнулись 2 иномарки, одна из машин опрокинулась на бок
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В Казани утром зафиксировано крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись две легковые машины.
Авария произошла на улице Тэцевская и вызвала пробку, так как одна из машин оказалась на проезжей части и частично заблокировала движение.
Судя по кадрам, появившимся в соцсетях, один из автомобилей после столкновения перевернулся на бок и завис на обочине. Второе транспортное средство получило значительные повреждения — его кузов оказался сильно деформирован, пишет KazanFirst.
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