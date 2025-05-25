Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту убийства женщины в Казани

Следственные органы СК РФ по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

По предварительным данным, 24 мая 2025 года гражданин другого государства, находясь в состоянии личного конфликта, нанёс своей 35-летней супруге смертельные ножевые удары.

Глава Следственного комитета России поручил руководителю регионального управления ведомства Вадиму Липскому держать расследование на контроле и докладывать о его ходе.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане мужчина получил смертельную травму на работе.