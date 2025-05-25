Невролог Соколова назвала топ-5 скрытых симптомов метеозависимости

Невролог из Уфы Ольга Соколова рассказала, как погодные изменения отражаются на организме и какие признаки указывают на метеочувствительность.

По её словам, при циклоне — когда на улице пасмурно, влажность повышена, а атмосферное давление снижается — содержание кислорода в воздухе уменьшается. Это может привести к росту внутричерепного давления, ослаблению сосудистого тонуса и развитию ваготонии, при которой усиливается работа парасимпатической нервной системы.

Соколова пояснила, что подобные реакции не требуют интенсивного лечения, однако нуждаются в поддерживающей терапии. Она подчеркнула, что лучше не заниматься самодиагностикой, а обратиться к специалисту для выявления точной причины и подбора подходящего подхода.

В числе характерных симптомов метеозависимости врач назвала ощущение давления в голове, дискомфорт в области лба и глаз, слабость, озноб, головокружение, замедленный пульс, апатию, вялость, тошноту и даже приступы рвоты.

Чтобы облегчить состояние при смене погоды, Соколова рекомендовала начинать день с контрастного душа, регулярно заниматься физической активностью и при необходимости проводить курс терапии для нормализации внутричерепного давления, пишет МедиаПоток.