Человечеству конец: Земле грозят три сценария конца света

Эксперты выделили три события, которые способны привести к гибели всего живого на планете.

Первое — ядерная война, которая несет катастрофические последствия. Второе — возникновение новой, еще более опасной пандемии, чем те, что были ранее. Третье — столкновение Земли с крупным метеоритом.

Каждое из этих событий может вызвать глубокие проблемы: нехватку ресурсов, продовольствия и воды, а также серьёзные социальные и экономические потрясения.

Сегодня наука и технологии пытаются предсказать и минимизировать такие риски, разрабатывая новые методы защиты. Однако последствия подобного рода катастроф могут привести к хаосу в здравоохранении, экономике и других ключевых сферах жизни — как это уже происходило во времена чумы, «испанки» и других исторических эпидемий, сообщает pronedra.