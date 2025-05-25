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Ученые рассказали, что острый нож позволит нарезать лук без слез

В лаборатории специалисты провели серию экспери...

pixabay

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Учёные из Корнеллского университета выяснили, как избежать слёз при нарезке лука. Оказалось, важны не только острота ножа, но и скорость резки.

Тупые лезвия усиливают слезотечение, поскольку не режут, а мнут лук, заставляя его выбрасывать больше раздражающего вещества — син-пропанетиал-S-оксида. Это соединение высвобождается из повреждённых клеток и вызывает жжение в глазах.

В лаборатории специалисты провели серию экспериментов с разными ножами и скоростями нарезки. Результаты показали: чем острее нож и медленнее движение, тем меньше аэрозоля попадает в воздух.

Таким образом, наилучший способ — резать лук острым ножом и не спешить. Это не только снижает дискомфорт, но и делает процесс приготовления более гигиеничным.

Исследование, опубликованное на arXiv, подтверждает: даже повседневные задачи можно упростить с помощью научного подхода, пишет "Сайт Ставрополя 1777.ru".

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