Ученые рассказали, что острый нож позволит нарезать лук без слез
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Учёные из Корнеллского университета выяснили, как избежать слёз при нарезке лука. Оказалось, важны не только острота ножа, но и скорость резки.
Тупые лезвия усиливают слезотечение, поскольку не режут, а мнут лук, заставляя его выбрасывать больше раздражающего вещества — син-пропанетиал-S-оксида. Это соединение высвобождается из повреждённых клеток и вызывает жжение в глазах.
В лаборатории специалисты провели серию экспериментов с разными ножами и скоростями нарезки. Результаты показали: чем острее нож и медленнее движение, тем меньше аэрозоля попадает в воздух.
Таким образом, наилучший способ — резать лук острым ножом и не спешить. Это не только снижает дискомфорт, но и делает процесс приготовления более гигиеничным.
Исследование, опубликованное на arXiv, подтверждает: даже повседневные задачи можно упростить с помощью научного подхода, пишет "Сайт Ставрополя 1777.ru".
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