Ученые: Жизнь на Земле могла не зародиться, если бы сутки не удлинялись

Происхождение кислорода в земной атмосфере остаётся одной из важных загадок науки о развитии планеты. Учёные давно пытаются понять, почему около 2,4 миллиарда лет назад произошёл резкий рост содержания кислорода — так называемое Великое кислородное событие. Новое исследование предлагает неожиданную версию: этому могло способствовать замедление вращения Земли.

Исследователи объясняют, что с момента образования планеты около 4,5 миллиарда лет назад её вращение постепенно замедлялось из-за влияния Луны, которая постепенно удаляется от Земли и замедляет её вращение. Хотя для человека это изменение едва заметно — день удлиняется всего на 1,8 миллисекунды за сто лет, — за геологические эпохи это имело большое значение.

Раньше сутки длились примерно 18 часов, что влияло на фотосинтезирующие организмы — главным образом цианобактерии. Эти микроорганизмы производили кислород, и их активность совпала с периодом Великого кислородного события. Учёные, изучая экосистему карстовой воронки Мидл-Айленд на озере Гурон, выяснили, что для запуска фотосинтеза цианобактериям нужно несколько часов света. Короткий день ограничивал их способность вырабатывать кислород.

По мере того как день удлинялся из-за замедления вращения Земли, фотосинтез становился более эффективным, что способствовало накоплению кислорода в атмосфере. Модели показывают, что подобный процесс мог повторяться и позже, примерно 550–800 миллионов лет назад, когда тоже отмечался резкий рост кислорода.

Таким образом, Луна, влияя на вращение Земли, могла косвенно помочь появлению кислородной атмосферы, а значит и развитию сложной жизни, в том числе человека, сообщает «Стерлеград».