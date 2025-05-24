РПЦ через суд получила храм под Орлом

Православный приход храма Покрова Божией Матери, входящий в Московский Патриархат, выиграл суд и добился признания права собственности на здание храма в посёлке Долгое.

Спор между приходом и местной администрацией рассматривал Арбитражный суд Орловской области. Храм был построен на муниципальной земле, которая была передана религиозной организации в безвозмездное пользование. Строительство велось на средства и усилия прихожан, а также при поддержке коммерческих организаций и предпринимателей района. Храм был завершён в 1996 году и с тех пор используется по назначению.

Здание долгое время оставалось незарегистрированным и не числилось ни за кем официально. После рассмотрения всех доводов суд признал право собственности на храм за православным приходом.