РПЦ через суд получила храм под Орлом
Православный приход храма Покрова Божией Матери, входящий в Московский Патриархат, выиграл суд и добился признания права собственности на здание храма в посёлке Долгое.
Спор между приходом и местной администрацией рассматривал Арбитражный суд Орловской области. Храм был построен на муниципальной земле, которая была передана религиозной организации в безвозмездное пользование. Строительство велось на средства и усилия прихожан, а также при поддержке коммерческих организаций и предпринимателей района. Храм был завершён в 1996 году и с тех пор используется по назначению.
Здание долгое время оставалось незарегистрированным и не числилось ни за кем официально. После рассмотрения всех доводов суд признал право собственности на храм за православным приходом.
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