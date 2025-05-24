Не у нас
· 16+ · Служба новостей

РПЦ через суд получила храм под Орлом

Подписаться на Дзен.канал

Православный приход храма Покрова Божией Матери, входящий в Московский Патриархат, выиграл суд и добился признания права собственности на здание храма в посёлке Долгое.

Спор между приходом и местной администрацией рассматривал Арбитражный суд Орловской области. Храм был построен на муниципальной земле, которая была передана религиозной организации в безвозмездное пользование. Строительство велось на средства и усилия прихожан, а также при поддержке коммерческих организаций и предпринимателей района. Храм был завершён в 1996 году и с тех пор используется по назначению.

Здание долгое время оставалось незарегистрированным и не числилось ни за кем официально. После рассмотрения всех доводов суд признал право собственности на храм за православным приходом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

6 часов назад

Ученые: Жизнь обошла бы Землю мимо, если бы сутки не удлинялись

Интересное в Казани

день назад

“Перед вами откроются двери”: предприниматель из Казани рассказал, как окружение человека влияет на его успех в жизни и бизнесе

таракан рыжий

Не у нас

4 часа назад

The Verge: В Японии создали новую версию Тамагочи с целой планетой питомцев

Новости Казани

2 дня назад

«Легких прогулок не обещаем, но будет интересно»: военный о службе в Африканском корпусе

бесконтурный татуаж губ в Самаре

Лонгриды

день назад

Битва за двор: как собаки становятся поводом для ссор между соседями

Новости Казани

день назад

ASG презентовал новое издание и концепцию Дворца изящных искусств

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу терьера за 100 миллионов рублей

Новости Казани

день назад

Трасса М-12 из Москвы до Казани побила рекорд популярности

Новости Казани

день назад

Комик из Казани принял участие в новом шоу «Караоке Клаб» на ТНТ
Лонгриды
день назад

Битва за двор: как собаки становятся поводом для ссор между соседями

В Татарстане продолжаются споры о допустимости ...

Фестиваль «Нур»

20 минут назад

Обнародовано предсказание старца Иоанна Шанхайского о будущем России

Интересное в Казани

день назад

“Перед вами откроются двери”: предприниматель из Казани рассказал, как окружение человека влияет на его успех в жизни и бизнесе

Не у нас

20 минут назад

РПЦ через суд получила храм под Орлом

Не у нас

20 минут назад

Раскрыт секрет долголетия: как легко изменить свою судьбу
В Казани стартовала акция поддержки выпускников...
Новости Казани
день назад

В Казани стартовала акция поддержки выпускников перед экзаменами

Не у нас

25 минут назад

Ученые: шестое массовое вымирание уже идет на Земле по вине человека

Не у нас

25 минут назад

Учёные нашли в Помпеях следы стрельбы из древнегреческого полибола

Не у нас

30 минут назад

В проект насыпного острова в Сочи до 2026 года вложат 250 млн

Казань включается в сюжет: рассказываем, как те...
Интересное в Казани
5 дней назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя