3 человека выпали из лодки на Казанке

Все произошло накануне вечером на реке Казанка, недалеко от места, где ранее находился ресторан «Парус». Из лодки выпали трое человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Татарстану, спасательные службы не привлекались — очевидцы инцидента оперативно отреагировали и помогли людям самостоятельно выбраться обратно. Обошлось без пострадавших, пишет Татар-информ.

Ранее мы писали о том, что на пожаре в казанской многоэтажке погибли 2 человека.