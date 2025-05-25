Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

3 человека выпали из лодки на Казанке

Все случилось накануне вечером

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Все произошло накануне вечером на реке Казанка, недалеко от места, где ранее находился ресторан «Парус». Из лодки выпали трое человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Татарстану, спасательные службы не привлекались — очевидцы инцидента оперативно отреагировали и помогли людям самостоятельно выбраться обратно. Обошлось без пострадавших, пишет Татар-информ.

Ранее мы писали о том, что на пожаре в казанской многоэтажке погибли 2 человека.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

15 часов назад

РПЦ через суд получила храм под Орлом

Интересное в Казани

день назад

Пикник-катастрофа: 10 вещей, которые забывают даже опытные шашлычники

сэс москвы службы по травле муравьев в квартире

Не у нас

21 час назад

Ученые: Жизнь обошла бы Землю мимо, если бы сутки не удлинялись

Интересное в Казани

2 дня назад

Готовим как профи: 5 рецептов от казанского кейтеринга, с которыми справится даже новичок

плитка работа цена за квадратный метр в Москве

Не у нас

20 часов назад

Человечеству конец: Земле грозят три сценария конца света

Не у нас

15 часов назад

Раскрыт секрет долголетия: как легко изменить свою судьбу

Лонгриды

день назад

Битва за двор: как собаки становятся поводом для ссор между соседями

Не у нас

19 часов назад

The Verge: В Японии создали новую версию Тамагочи с целой планетой питомцев

Не у нас

6 часов назад

Новые чат-боты Claude научились доносить на пользователей
Лонгриды
день назад

Битва за двор: как собаки становятся поводом для ссор между соседями

В Татарстане продолжаются споры о допустимости ...

Новости Казани

41 минуту назад

3 человека выпали из лодки на Казанке

Интересное в Казани

день назад

Пикник-катастрофа: 10 вещей, которые забывают даже опытные шашлычники

Не у нас

час назад

Ученые рассказали, что в недрах Земли началась миграция драгоценных металлов

Не у нас

час назад

Невролог Соколова назвала топ-5 скрытых симптомов метеозависимости
На пожаре в казанской многоэтажке погибли 2 чел...
Новости Казани
56 минут назад

На пожаре в казанской многоэтажке погибли 2 человека

Не у нас

2 часа назад

Ученые нашли на дне пролива останки Homo erectus и вымерших животных

Новости Казани

2 часа назад

В Казани утром столкнулись 2 иномарки, одна из машин опрокинулась на бок

Не у нас

4 часа назад

Ученые рассказали, что острый нож позволит нарезать лук без слез
Фитнес под открытым небом в Казани: рассказывае...
Интересное в Казани
6 дней назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны