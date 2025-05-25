Ученые рассказали, что в недрах Земли началась миграция драгоценных металлов

Группа учёных из Гёттингенского университета в Германии обнаружила процесс, позволяющий драгоценным металлам, включая золото, подниматься из ядра Земли в мантию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Анализируя лаву с Гавайских островов, специалисты выявили редкий изотоп рутения — 100Ru. Этот элемент характерен для вещества, связанного с ядром планеты, что подтвердило — вулканическая магма имеет глубинное происхождение.

Исследователи пришли к выводу, что золото и другие ценные элементы поступают в мантию из земного ядра, расположенного на глубине около 3000 километров, где сосредоточено практически всё золото нашей планеты.

По их оценкам, под Гавайскими вулканами движутся магматические потоки, начинающиеся на границе ядра и мантии. Через эти каналы на поверхность попадают колоссальные объёмы вещества — речь идёт о сотнях квадриллионов тонн пород.

Это открытие меняет представление о внутренней структуре Земли, происхождении редких элементов и формировании островных систем, пишет МедиаПоток.