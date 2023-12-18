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Богом избранные любимчики: Глоба назвала 3 знака зодиака, жизнь которых станет похожа на сказку

Богом избранные любимчики: Глоба назвала 3 знака зодиака, жизнь которых станет похожа на сказку

szaomos.news

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Известный астролог Тамара Глоба выделила три знака зодиака зодиака, к которым в настоящее время Вселенная относится с особенной благосклонностью: совсем скоро у их представителей начнут сбываться заветные мечты, и удача будет их верным другом, сообщает progorodsamara.

Овен

Согласно гороскопу, на родившихся под созвездием овна в ближайшее время начнет сваливаться большое количество возможностей, упускать которые будет большой ошибкой. Астролог советует не лениться и быть готовыми много трудиться, ведь окончание года не означает окончание работы. Новые знакомства, внезапные сюрпризы, серьезные перемены, и все в положительную сторону - вот, что ожидает овнов в ближайшем будущем.

Рак

Представителям знака зодиака рак звезды пророчат невероятную удачу в творчестве и любви. Вместе с тем сейчас для раков самое время начинать активно работать, в противном случае они рискуют упустить серьезное вознаграждение за свои труды.

Рыбы

Родившимся под созвездием рыб астролог также настоятельно рекомендует направить все свои силы на рабочие обязанности и не пугаться тому, что их будет слишком много: звезды на стороне рыб и во всем помогут. Также данному знаку зодиака советуют в ближайшее время отправится в путешествие, так как именно на таком отдыхе их будут ждать незабываемые счастливые впечатления.

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