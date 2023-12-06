Бог потреплет за обе щеки: Глоба назвал знаки зодиака, у которых белая полоса начнется с 7 декабря

Согласно гороскопу знаменитого астролога Павла Глобы, уже с 7 декабря у представителей трех знаков зодиака начнется удачный период жизни. Звезды обещают, что именно они получат возможность блестяще себя проявить и приблизиться к достижению или уже достичь своих целей, сообщает progorod59.

Близнецы

Родившиеся под созвездием близнецов почувствую прилив сил, который поможет им наконец-то разгрести завалы на работе. Более того, их настроение стремительно будет повышаться, а дела на удивление будут решаться легко.

Весы

Весам астролог рекомендует до конца года начать уделять время себе и своему душевному состоянию: спешка и суета все равно не поможет им достичь всего желаемого, а отдых, наоборот, придаст больше сил для исполнения мечт.

Стрелец

Представителям огненного знака звезды советуют оградить себя от негативных эмоций, настроиться на позитив, а также подготовиться к внезапным положительным переменам.