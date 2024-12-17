Баскетболист УНИКСА и экс-муж Седоковой покончил с собой: рядом с ним обнаружили предсмертную записку

В Москве обнаружено тело 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга известной певицы Анны Седоковой. По информации правоохранительных органов, спортсмен покончил с собой. Его тело было найдено в подъезде жилого дома в центре столицы.

«По предварительным данным, он покончил с собой», — сообщил источник агентству РИА Новости.

Развод и последние события

Несколько дней назад завершился бракоразводный процесс между Тиммой и Седоковой. Судебный участок Хорошевского района Москвы удовлетворил иск певицы о расторжении брака, который поступил в октябре этого года. Пара официально развелась после трёх лет брака — их свадьба состоялась в 2020 году.

Спортивная карьера Яниса Тиммы

Янис Тимма был известен своей успешной карьерой в профессиональном баскетболе. С 2015 по 2021 годы он играл за российские клубы «Химки» и «Зенит», где проявил себя как один из ведущих игроков. Латвийский спортсмен также выступал за сборную своей страны и считался одним из самых ярких баскетболистов своего поколения.

Реакция общественности и коллег

Трагическая новость о смерти спортсмена потрясла спортивное и медийное сообщество. Поклонники Тиммы выражают соболезнования его семье и близким, отмечая его вклад в баскетбол и профессионализм. Многие также подчеркивают, что последние месяцы в жизни спортсмена были сложными из-за личных и семейных трудностей.

Тревожный сигнал

Случившееся вновь поднимает острый вопрос о психологическом здоровье профессиональных спортсменов. Высокие нагрузки, эмоциональное выгорание и личные проблемы нередко становятся причиной трагедий. Специалисты советуют уделять больше внимания психологической поддержке в профессиональном спорте.

Полиция продолжает расследование обстоятельств смерти Яниса Тиммы. Общественность ждёт официальных комментариев от семьи спортсмена и его бывшей супруги Анны Седоковой.

