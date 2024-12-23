С января в Татарстане станет обязательной регистрация собак

С 1 января 2025 года в Татарстане вступает в силу новый закон, который обяжет владельцев собак регистрировать своих четвероногих друзей.

Эта инициатива направлена на решение проблемы бездомных животных и поможет легче находить потерянных питомцев.

Госсовет республики принял законопроект, который является шагом к более ответственному обращению с домашними животными. Ранее в регионе действовал лишь добровольный порядок регистрации, и результаты были довольно скромными — всего 65 собак нашли свои имена в списках за прошлый год.

В будущем планируется введение дополнительных норм, касающихся ухода за питомцами и их выгула. Это значит, что забота о любимцах станет более структурированной, а у хозяев появится больше возможностей обеспечить своим собакам комфортные условия для жизни, сообщает КП Казань.