Минэкологии РТ в экоприемную поступило 9632 сообщения

С начала этого года экоприемная приняла на себя 9632 обращения от неравнодушных жителей. И это не просто цифры – за каждым из них стоит стремление сделать нашу природу чище и безопаснее.



Вот как распределились сообщения:



Впечатляющие 4562 уведомления поступили через приложение «Школьный экопатруль».

3527 обращений было отправлено через интернет-приемную Министерства.

В системе «Народный контроль» зарегистрировались 1358 сообщений.

И еще 185 жалоб пришло на платформу обратной связи «ПОС».



Основные проблемы, с которыми сталкиваются жители:



Свалки стали предметом 6235 обращений.

Качество воздуха беспокоит 1313 человек.

Проблемы с качеством воды выявлены в 984 сообщениях.

Остальные вопросы составляют 1100 обращений.



Но вот что радует: целых 9032 обращения, или впечатляющие 94% от общего числа, были рассмотрены и успешно решены экологами. Огромное спасибо всем активным гражданам, которые не остаются равнодушными к нарушениям и помогают сохранить красоту природы нашей республики. Вместе мы делаем наш мир чище.

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