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Минэкологии РТ в экоприемную поступило 9632 сообщения

 С начала этого года экоприемная приняла на себ...

Министерство экологии и природных ресурсов РТ Министерство экологии и природных ресурсов РТ

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С начала этого года экоприемная приняла на себя 9632 обращения от неравнодушных жителей. И это не просто цифры – за каждым из них стоит стремление сделать нашу природу чище и безопаснее.

Вот как распределились сообщения:

Впечатляющие 4562 уведомления поступили через приложение «Школьный экопатруль».
3527 обращений было отправлено через интернет-приемную Министерства.
В системе «Народный контроль» зарегистрировались 1358 сообщений.
И еще 185 жалоб пришло на платформу обратной связи «ПОС».

Основные проблемы, с которыми сталкиваются жители:

Свалки стали предметом 6235 обращений.
Качество воздуха беспокоит 1313 человек.
Проблемы с качеством воды выявлены в 984 сообщениях.
Остальные вопросы составляют 1100 обращений.

Но вот что радует: целых 9032 обращения, или впечатляющие 94% от общего числа, были рассмотрены и успешно решены экологами. Огромное спасибо всем активным гражданам, которые не остаются равнодушными к нарушениям и помогают сохранить красоту природы нашей республики. Вместе мы делаем наш мир чище.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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