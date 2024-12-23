Минэкологии РТ в экоприемную поступило 9632 сообщения
Министерство экологии и природных ресурсов РТ Министерство экологии и природных ресурсов РТ
С начала этого года экоприемная приняла на себя 9632 обращения от неравнодушных жителей. И это не просто цифры – за каждым из них стоит стремление сделать нашу природу чище и безопаснее.
Вот как распределились сообщения:
Впечатляющие 4562 уведомления поступили через приложение «Школьный экопатруль».
3527 обращений было отправлено через интернет-приемную Министерства.
В системе «Народный контроль» зарегистрировались 1358 сообщений.
И еще 185 жалоб пришло на платформу обратной связи «ПОС».
Основные проблемы, с которыми сталкиваются жители:
Свалки стали предметом 6235 обращений.
Качество воздуха беспокоит 1313 человек.
Проблемы с качеством воды выявлены в 984 сообщениях.
Остальные вопросы составляют 1100 обращений.
Но вот что радует: целых 9032 обращения, или впечатляющие 94% от общего числа, были рассмотрены и успешно решены экологами. Огромное спасибо всем активным гражданам, которые не остаются равнодушными к нарушениям и помогают сохранить красоту природы нашей республики. Вместе мы делаем наш мир чище.
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