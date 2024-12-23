Конец шестидневки в Татарстане пройдет с оттепелью

По информации Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу столбик термометра будет колебаться между минус 3 и плюс 1 градусом, что уже звучит довольно тепло для зимних месяцев.

Во вторник, 24 декабря, республика окажется под влиянием мощного антициклона, который принесет ясную погоду без осадков. Ночью морозы заставят нас укутаться потеплее — температура опустится до минус 12 градусов. Днём же мы будем ощущать прохладу: от минус 4 до минус 9. Водителям стоит быть осторожными — на дорогах может образоваться гололедица.

Среда, 25 декабря, порадует нас небольшим снегопадом. Ночью температура опустится до минус 14 градусов, а днём не превысит минус 3. А вот в четверг нас ожидает небольшой мороз — ночью столбик термометра покажет до минус 10 градусов, а днём будет колебаться от минус 1 до минус 6.

Однако уже в пятницу и субботу Татарстан вновь окажется под влиянием теплого фронта. Ночью температура будет варьироваться от минус 2 до минус 7 градусов, а днём снова поднимется до плюсовых значений — от минус 3 до плюс 1. Местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Так что готовьте свои шапки и уютные шарфы — зима продолжает удивлять, сообщает БИЗНЕС Online.