Россиянам представили новый бренд планшетов

Это современные устройства с поддержкой всех необходимых функций, в том числе LTE, видеозвонков и GPS. Продажи планшетов под собственной торговой маркой Fontel начал МегаФон.

Планшеты представлены двумя моделями: FT800 и FT1000. В новинках предусмотрена поддержка голосовых вызовов, LTE и micro-SIM, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Оба устройства имеют встроенную память 32 Гбайт, кроме того, планшеты оснащены слотом под съёмную карту памяти microSD.

У модели FT800 диагональ экрана составляет 8 дюймов с разрешением 800х1280 пикселей. Модель оснащена основной камерой 2,0 Мп и фронтальной 0,3 Мп. Диагональ экрана у старшей модели FT1000 чуть больше и составляет 10,1 дюйма, а разрешение — 1280x800 пикселей. Чёткость основной камеры — 5,0 Мп, фронтальной — 2,0 Мп.

Разработкой и поставками планшетов занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Перед поступлением в продажу новые гаджеты проходят всестороннюю проверку в собственной лаборатории МегаФона, и планшеты Fontel также были исследованы профильными специалистами — они провели тестирование обеих моделей на выполнение требований оператора к абонентскому оборудованию. В частности, были проверены скорость передачи данных, корректность переходов между технологиями, работоспособность услуг (например, VoLTE и VoWiFi).

Линейка товаров под собственной торговой маркой оператора включает 9 моделей кнопочных телефонов, 2 модели планшетов и 18 моделей смарт-браслетов и умных часов для детей и взрослых. Интерес к гаджетам растёт: спрос на них в январе-ноябре текущего года стал выше более чем на 300% в сравнении с тем же периодом прошлого года.