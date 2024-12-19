Новости России
· 16+ · Служба новостей

Россиянам представили новый бренд планшетов

Это современные устройства с поддержкой всех не...

Фото: пресс-служба МегаФона

Подписаться в Telegram

erid: 2W5zFGBzdPE

Это современные устройства с поддержкой всех необходимых функций, в том числе LTE, видеозвонков и GPS. Продажи планшетов под собственной торговой маркой Fontel начал МегаФон.

Планшеты представлены двумя моделями: FT800 и FT1000. В новинках предусмотрена поддержка голосовых вызовов, LTE и micro-SIM, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Оба устройства имеют встроенную память 32 Гбайт, кроме того, планшеты оснащены слотом под съёмную карту памяти microSD.

У модели FT800 диагональ экрана составляет 8 дюймов с разрешением 800х1280 пикселей. Модель оснащена основной камерой 2,0 Мп и фронтальной 0,3 Мп. Диагональ экрана у старшей модели FT1000 чуть больше и составляет 10,1 дюйма, а разрешение — 1280x800 пикселей. Чёткость основной камеры — 5,0 Мп, фронтальной — 2,0 Мп.

Разработкой и поставками планшетов занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Перед поступлением в продажу новые гаджеты проходят всестороннюю проверку в собственной лаборатории МегаФона, и планшеты Fontel также были исследованы профильными специалистами — они провели тестирование обеих моделей на выполнение требований оператора к абонентскому оборудованию. В частности, были проверены скорость передачи данных, корректность переходов между технологиями, работоспособность услуг (например, VoLTE и VoWiFi).

Линейка товаров под собственной торговой маркой оператора включает 9 моделей кнопочных телефонов, 2 модели планшетов и 18 моделей смарт-браслетов и умных часов для детей и взрослых. Интерес к гаджетам растёт: спрос на них в январе-ноябре текущего года стал выше более чем на 300% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Реклама. Рекламодатель ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

Новости России

3 часа назад

Россиянам представили новый бренд планшетов

сетка пластиковая от тараканов

Лонгриды

21 час назад

«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый дефицит педагогов

Важное в РТ

3 дня назад

Среди татарстанских предпринимателей растет спрос на образовательные услуги

монтаж напольного плинтуса из дюрополимера в Москве

Новости Татарстана

день назад

Начальника отдела минземимущества Ильшата Аминова задержали

Новости Татарстана

день назад

Сына главы Квалификационной коллегии судей РТ подозревают в поддержке терроризма

Новости Татарстана

день назад

Директора предприятия будут судить за неуплату налогов в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Житель Бугульмы изнасиловал дочь знакомых и заснял это на видео

Новости Татарстана

день назад

Популярный в Челнах блогер и стилист Земфира Султанова ушла из жизни
Новости Казани
2 дня назад

4 млрд рублей выделили на обновление общественного транспорта Казани

Казань осуществила значительный прорыв в обновл...

Общество

час назад

В замедлении YouTube виноват Google, а не Россия, сообщил Владимир Путин

Важное в РТ

4 часа назад

Казань вошла в топ городов, жители которого делегируют звонки цифровому секретарю

Новости Казани

2 часа назад

Владимир Путин ответил на вопрос жертвы мошенников из Казани

Новости Казани

3 часа назад

Владимир Путин похвалил Казань и назвал город одним из лучших в Европе
Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили...
Новости Татарстана
2 дня назад

Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили откровенные снимки 2 женщин

Новости Татарстана

3 часа назад

Челнинка замуровала себя в машине, чтобы авто не забрали приставы

Новости Татарстана

4 часа назад

Президент России рассказал, когда ВСУ выбьют из Курской области

Новости Татарстана

5 часов назад

Владимир Путин: Зарплаты в России в реальном выражении в 2024 выросли на 9%
Все взгляды ваши: рассказываем, кто поможет соб...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Все взгляды ваши: рассказываем, кто поможет собрать впечатляющий образ на корпоратив