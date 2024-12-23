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Минниханов выразил недовольство демографией в Татарстане

Демографическая обстановка в Татарстане вызывае...

Екатерина Кузьминых

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Демографическая обстановка в Татарстане вызывает настоятельные тревоги.

На недавней пресс-конференции Рустам Минниханов, глава республики, откровенно высказал свои опасения по этому поводу.

Он подчеркнул, что уровень рождаемости значительно снизился по сравнению с данными девятилетней давности. Если в 2015 году на свет появились более 56 тысяч малышей, то сейчас этот показатель упал почти на 20 тысяч.

По мнению Минниханова, для улучшения демографической ситуации необходимо задействовать дополнительные меры. Он убеждён, что религия может сыграть ключевую роль в этом процессе, так как верующие люди зачастую имеют иные взгляды на семейные ценности и воспитание детей, сообщает БИЗНЕС Online

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