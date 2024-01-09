Ангел-хранитель готов взять за их руку и провести к долгожданной мечте: Глоба озвучил три знака зодиака, которым предстоит насладиться беззаботным счастьем 10 января

Знаменитый российский астролог Павел Глоба составил гороскоп на 10 января, и выделил всего три знака зодиака, у которых в этот день пройдет необычайно спокойно и радостно, передает progorodsamara.

Эксперт советует уделить свободное время отдыху, чтобы зарядиться энергией перед предстоящей рабочей неделей. Для некоторых знаков зодиака день может стать периодом активности.

Представителям знака зодиака лев рекомендуется использовать этот момент для перестановки мебели в доме, ведь правильное распределение предметов придаст их жилищу дополнительный уют и комфорт.

Родившиеся под созвездием скорпиона в этот день должны начать строить планы на будущее, так как Вселенная на их стороне. Важно поддерживать уверенность в себе и не бояться перемен. При достаточных усилиях они способны достичь впечатляющих результатов.

Также звезды благосклонны к Рыбам в этот день. Для достижения желаемых целей им следует активно заниматься делами, ведь звезды будут поддерживать их во всех начинаниях.