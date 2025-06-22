Ягоды цельные, крупные — клубничное варенье: особая технология приготовления — три этапа идеальной варки

Для приготовления клубничного варенья с цельными ягодами потребуется особое внимание к рецептуре и процессу приготовления.

Рецепт варенья не сильно отличается от традиционного, где на 1 кг клубники берется 1 кг сахара. Однако ключевым моментом является многоступенчатое уваривание ягод.

Для начала берём клубнику, которая не слишком зрелая, моем её и очищаем от мусора и листьев. Затем засыпаем ягоды сахаром и аккуратно встряхиваем посуду, чтобы сахар равномерно покрыл все ягоды. Оставляем клубнику на ночь, чтобы она пустила сок и пропиталась сахаром.

На следующий день начинаем варить клубнику на медленном огне. Как только сироп закипит, держим его на плите ещё 5 минут, после чего выключаем огонь и даем варенью остыть.

Затем начинается второй этап варки. Доводим ягоды до кипения и варим ещё 5 минут. После этого оставляем варенье остывать.

На третьем этапе сливаем лишний сироп (обычно около двух третей) и увариваем его до уменьшения объема на треть. Добавляем этот уваренный сироп обратно в кастрюлю с ягодами.

Последний этап — варим варенье 10-15 минут после закипания на слабом огне. Затем разливаем варенье по банкам и отправляем на хранение.