Яблоне в марте это нужно «как воздух»: кидаем горсть под корень — летом «спасаемся» от атаки яблоками

Как только снег растаял, а почва стала мягкой, самое время заняться садом. Особенно важно в этот момент поддержать яблони — они больше других нуждаются в весенней подкормке.

Садовод и блогер Иван Русских поделился простым рецептом, который помогает укрепить иммунитет деревьев и повысить урожай. Такая подкормка защищает растения от хлороза, тли и других проблем.

Почему это важно?

Весной яблоням жизненно необходим кальций. С каждым годом его становится всё меньше из-за дождей, которые вымывают элемент из почвы. Известь восполняет кальций, но может изменить кислотность земли — а это подходит не всем культурам. Есть более щадящий вариант.

Чем удобрять?

Подойдёт обычный строительный гипс или алебастр. На 10 литров воды понадобится один стакан сухого гипса. Всё хорошо перемешивают до однородной жидкости.

Как применять?

Всё ведро раствора выливается под одну взрослую яблоню. Удобрение быстро проникает к корням и питает дерево.

Эксперт подчёркивает, что такой способ подходит не только яблоням. Гипс хорошо воспринимают культуры, которым вредна щелочная среда — например, голубика или гортензия. Они тоже страдают от нехватки кальция, а эта подкормка помогает решить проблему без вреда для почвы, пишет hibiny.ru.