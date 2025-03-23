Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Яблоне в марте это нужно «как воздух»: кидаем горсть под корень — летом «спасаемся» от атаки яблоками

Как только снег растаял, а почва стала мягкой, ...

jewlife.ru

Подписаться на Дзен.канал

Как только снег растаял, а почва стала мягкой, самое время заняться садом. Особенно важно в этот момент поддержать яблони — они больше других нуждаются в весенней подкормке.

Садовод и блогер Иван Русских поделился простым рецептом, который помогает укрепить иммунитет деревьев и повысить урожай. Такая подкормка защищает растения от хлороза, тли и других проблем.

Почему это важно?

Весной яблоням жизненно необходим кальций. С каждым годом его становится всё меньше из-за дождей, которые вымывают элемент из почвы. Известь восполняет кальций, но может изменить кислотность земли — а это подходит не всем культурам. Есть более щадящий вариант.

Чем удобрять?

Подойдёт обычный строительный гипс или алебастр. На 10 литров воды понадобится один стакан сухого гипса. Всё хорошо перемешивают до однородной жидкости.

Как применять?

Всё ведро раствора выливается под одну взрослую яблоню. Удобрение быстро проникает к корням и питает дерево.

Эксперт подчёркивает, что такой способ подходит не только яблоням. Гипс хорошо воспринимают культуры, которым вредна щелочная среда — например, голубика или гортензия. Они тоже страдают от нехватки кальция, а эта подкормка помогает решить проблему без вреда для почвы, пишет hibiny.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

23 часа назад

ИИ за два дня решил задачу, на которую ученым потребовалось 10 лет

Интересное в Казани

день назад

Названы главные работодатели по итогам 2024 года: рассказываем, куда устраиваться казанцам

как избавиться от крысиного запаха

Новости Казани

день назад

На поролоновом заводе в Марий-Эл пожар: дым виден в Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

На чем бизнес теряет деньги и как это предотвратить: конференция по безопасности в Казани

натяжные потолки монтаж в Челябинске

Новости Казани

2 часа назад

Казанцы саркастически прокомментировали очередной перенос открытия термы «Пляж»

Новости Татарстана

день назад

Для школ Татарстана закупят более 3000 макет гранат

Не у нас

21 час назад

ИИ научился взламывать пароли. Как обезопасить свои данные?

Новости Казани

18 часов назад

Небо над Казанью снова закрыли

Новости Татарстана

день назад

Жители Татарстана стали чаще ездить в Белоруссию – Т2
Новости Казани
3 дня назад

В Казани 2 апреля пройдет предпоказ фильма «Батя 2. Дед»

Зрители снова увидят юного Макса, а его Деда сы...

Не у нас

22 минуты назад

Сколько тратят россияне в разных возрастных категориях?

Новости Татарстана

час назад

Рустам Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя и Каравона

Новости Казани

2 часа назад

Насколько эффективна программа переобучения в Татарстане?

Новости Казани

3 часа назад

В Казани рейс в Хургаду отложили на 12 часов
В РТ суд не пустил арестованного главу Камских ...
Новости Татарстана
2 дня назад

В РТ суд не пустил арестованного главу Камских Полян Салахутдинова в баню

Новости Казани

4 часа назад

Казань заняла 46 место в мировом рейтинге по дороговизне недвижимости

Не у нас

17 часов назад

ИИ от Google научился превращать сложные исследования в аудио-подкасты

Новости Казани

19 часов назад

В Татарстане ожидается увеличение турпотока до 5%
Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани