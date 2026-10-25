В древней Габале обнаружили стены сооружения, возможно, бывшего дворцом

В историческом районе Кала древней Габалы в Азербайджане археологи выявили остатки масштабных каменных и кирпичных построек. По предварительной версии исследователей, они могли входить в состав дворцового или административного комплекса.

Габала, расположенная на северо-западе страны, в древности была первой столицей Кавказской Албании. В 2026 году раскопки под руководством профессора Гафара Джабиева позволили расширить исследовательскую площадку, работы на которой начинались ещё в 1960-х годах под руководством Салеха Газиева.

К июлю специалисты обнаружили 18-метровый участок стены высотой до 1,8 метра, сложенной из тщательно обработанных каменных блоков. По оценке Джабиева, ближайшие известные источники подходящего крупного камня находятся на расстоянии 35–40 километров. Это могло сделать строительство дорогостоящим и трудоёмким, что позволяет предположить государственное финансирование. Однако такая версия пока не подтверждена окончательно.

Позднее первоначальное каменное здание было разрушено. В VIII или IX веке на этом месте построили другое сооружение из обожжённого кирпича, частично используя старые фундаменты. Археологи нашли три кирпичные платформы, колонну и остатки стен. Исследователи считают, что это могло быть крупное общественное здание, имевшее иное назначение, чем ранняя постройка.

За три месяца раскопок удалось изучить около 500 квадратных метров территории. Среди артефактов — строительная керамика, глазурованные и обычные бытовые сосуды. Эти находки, на которые обратила внимание исследователь Эльмира Аббасова, могут дать сведения о ремесленном производстве и торговых контактах Габалы. Ранее на территории выявили четыре строительных слоя, охватывающих период от раннего Средневековья до XVIII века.

Исследования города, история которого насчитывает около 2500 лет, продолжаются с 1926 года. По словам Джабиева, новые раскопки помогут определить точную датировку, архитектурные особенности и первоначальные функции зданий. Пока версия о дворцовом комплексе остаётся гипотезой.

В историческом районе Кала древней Габалы в Азербайджане археологи выявили остатки масштабных каменных и кирпичных построек. По предварительной версии исследователей, они могли входить в состав дворцового или административного комплекса.

Габала, расположенная на северо-западе страны, в древности была первой столицей Кавказской Албании. В 2026 году раскопки под руководством профессора Гафара Джабиева позволили расширить исследовательскую площадку, работы на которой начинались ещё в 1960-х годах под руководством Салеха Газиева.

К июлю специалисты обнаружили 18-метровый участок стены высотой до 1,8 метра, сложенной из тщательно обработанных каменных блоков. По оценке Джабиева, ближайшие известные источники подходящего крупного камня находятся на расстоянии 35–40 километров. Это могло сделать строительство дорогостоящим и трудоёмким, что позволяет предположить государственное финансирование. Однако такая версия пока не подтверждена окончательно.

Позднее первоначальное каменное здание было разрушено. В VIII или IX веке на этом месте построили другое сооружение из обожжённого кирпича, частично используя старые фундаменты. Археологи нашли три кирпичные платформы, колонну и остатки стен. Исследователи считают, что это могло быть крупное общественное здание, имевшее иное назначение, чем ранняя постройка.

За три месяца раскопок удалось изучить около 500 квадратных метров территории. Среди артефактов — строительная керамика, глазурованные и обычные бытовые сосуды. Эти находки, на которые обратила внимание исследователь Эльмира Аббасова, могут дать сведения о ремесленном производстве и торговых контактах Габалы. Ранее на территории выявили четыре строительных слоя, охватывающих период от раннего Средневековья до XVIII века.

Исследования города, история которого насчитывает около 2500 лет, продолжаются с 1926 года. По словам Джабиева, новые раскопки помогут определить точную датировку, архитектурные особенности и первоначальные функции зданий. Пока версия о дворцовом комплексе остаётся гипотезой, сообщает "Самара Онлайн 24".