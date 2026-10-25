В Китае нашли птицу возрастом 150 миллионов лет с зубами хищника

Китайские исследователи описали новый древний вид птиц — Yuezhuornis yangyuanensis. Его окаменелые останки обнаружили в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. Возраст находки составляет около 150 миллионов лет, а её особенности могут указывать на то, что птица не умела летать. Статья об открытии опубликована в журнале Nature.

Представитель нового вида жил в позднем юрском периоде, примерно 150–148 миллионов лет назад, и был размером с воробья. У него сочетались характерные для птиц таз и задние конечности с чертами хищных динозавров — зазубренными зубами и серповидным когтем на втором пальце ноги. Руководитель исследования доктор Мин Ван признался, что подобное сочетание анатомических признаков удивило научную команду.

Открытие сделали учёные Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук и Фуцзянского института геологических наук. Окаменелости входят в состав недавно описанной фауны Чжэнхэ.

Согласно филогенетическому анализу, проведённому с использованием метода максимальной экономии и байесовского датирования, Yuezhuornis принадлежит к группе Avialae, включающей современных птиц и их вымерших родственников. Исследователи установили, что этот вид ближе к современным птицам, чем археоптерикс, и образует одну эволюционную ветвь с Zhengheornis.

Строение и пропорции конечностей позволяют предположить, что животное передвигалось преимущественно по земле и могло утратить способность к полёту. Авторы исследования считают, что ранняя эволюция птиц была сложнее, чем постепенное развитие навыков полёта. Некоторые древние виды уже в юрском периоде приспосабливались к наземной среде, демонстрируя разнообразие форм и способов передвижения, сообщает "Самара Онлайн 24".