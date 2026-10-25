Не у нас

Эксперт объяснил, почему осенью важно чаще проверять давление в шинах

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Осеннее похолодание приводит к снижению давления в автомобильных шинах. При падении температуры на 10 °C оно уменьшается примерно на 0,1 бара. Поэтому после тёплого августа к октябрю давление в колёсах может стать ниже примерно на 0,25 бара, если изначально его проверяли при температуре около +25 °C.

Езда на недостаточно накачанных шинах повышает риск неравномерного износа и ухудшает управляемость машины. Особенно сложно вовремя обнаружить проблему водителям автомобилей, в которых нет системы контроля давления.

Для наблюдения за показателями можно использовать датчики давления и температуры. Встроенные устройства устанавливают специалисты в шиномонтажной мастерской, а наружные системы автовладелец может смонтировать самостоятельно.

Эксперт «За рулём» Алексей Ревин советует осенью регулярно измерять давление и подкачивать колёса при необходимости. Проверять показатели нужно на холодных шинах — до начала поездки либо спустя минимум 30 минут после её окончания. Нормативные значения производитель обычно указывает на табличке под лючком бензобака или на средней стойке кузова.

Контроль необходим и после перехода на зимнюю резину. По словам эксперта, если шины накачали при нулевой температуре, к концу года давление может существенно снизиться. Поэтому регулярные проверки помогают сохранить устойчивость автомобиля, избежать преждевременного износа шин и повысить безопасность на дороге, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Корейцы смешивают обычную лапшу с яйцами и бросают на сковороду: получается хрустящий блин, который даже резать жалко

Кулинария

13 часов назад

Пельмени больше не бросаю в кипяток: укладываю слоями, засыпаю сыром и достаю из духовки сочную запеканку с корочкой

как выглядит укус клопа постельного на теле человека

Кулинария

19 часов назад

Итальянцы превращают картофельное пюре в маленькие подушечки: добавляют муку — и готовят ньокки, которые тают во рту

Гид по Казани

2 дня назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул

обучение автоэлектрик с нуля в Новосибирске

Кулинария

день назад

Морковь больше не отправляю только в суп и салат: смешиваю с манкой и сыром — получаются румяные котлетки с нежной серединкой

Кулинария

день назад

Корейцы разбивают целое яйцо прямо в сладкое тесто: с виду булочка, а внутри сюрприз, которого совсем не ждёшь

Кулинария

22 часа назад

Французы даже не замешивают густое тесто для этого десерта: просто заливают фрукты жидкой смесью — и получают нежный пирог

Кулинария

день назад

Индийцы окунают хлеб в яйца со специями и жарят до корочки: обычные гренки после такого завтрака кажутся скучными
Лайфхаки
45 минут назад

4 осенних способа подкормить почву перед снегом без лишней возни

Что можно внести в почву перед первым снегом, а...

Не у нас

59 минут назад

В древней Габале обнаружили стены сооружения, возможно, бывшего дворцом

Кулинария

час назад

Турки умудряются поджарить обычный молочный десерт: снизу карамельная корочка, сверху нежный крем — это казандиби

Интересно

2 часа назад

Канат для ограждения: декоративный, бархатный, сигнальный с флажками

Кулинария

3 часа назад

Овсянку больше не варю и не заставляю домашних есть кашу: заливаю кефиром на ночь, а утром пеку нежный пирог
Мужскую одежду в Казани стали покупать на 74% чаще
Новости Казани
17 часов назад

Мужскую одежду в Казани стали покупать на 74% чаще

Интересно

5 часов назад

Как организовать поддержку мультивендорной ИТ-среды без потери управляемости

Кулинария

5 часов назад

Переспелые бананы больше не выбрасываю: разминаю с овсянкой и пеку мягкое печенье без единой ложки муки

Кулинария

7 часов назад

Куриное филе больше не режу ножом: натираю на тёрке, добавляю пару продуктов и жарю оладьи нежнее обычных котлет
Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут...
Гид по Казани
4 дня назад

Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут по Казани