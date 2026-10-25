Эксперт объяснил, почему осенью важно чаще проверять давление в шинах

Осеннее похолодание приводит к снижению давления в автомобильных шинах. При падении температуры на 10 °C оно уменьшается примерно на 0,1 бара. Поэтому после тёплого августа к октябрю давление в колёсах может стать ниже примерно на 0,25 бара, если изначально его проверяли при температуре около +25 °C.

Езда на недостаточно накачанных шинах повышает риск неравномерного износа и ухудшает управляемость машины. Особенно сложно вовремя обнаружить проблему водителям автомобилей, в которых нет системы контроля давления.

Для наблюдения за показателями можно использовать датчики давления и температуры. Встроенные устройства устанавливают специалисты в шиномонтажной мастерской, а наружные системы автовладелец может смонтировать самостоятельно.

Эксперт «За рулём» Алексей Ревин советует осенью регулярно измерять давление и подкачивать колёса при необходимости. Проверять показатели нужно на холодных шинах — до начала поездки либо спустя минимум 30 минут после её окончания. Нормативные значения производитель обычно указывает на табличке под лючком бензобака или на средней стойке кузова.

Контроль необходим и после перехода на зимнюю резину. По словам эксперта, если шины накачали при нулевой температуре, к концу года давление может существенно снизиться. Поэтому регулярные проверки помогают сохранить устойчивость автомобиля, избежать преждевременного износа шин и повысить безопасность на дороге, сообщает "Самара Онлайн 24".