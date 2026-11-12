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ВТБ: сбережения россиян с начала года выросли на 1,7 трлн рублей

Служба новостей Автор статьи
По оценкам ВТБ, за 10 месяцев года объём рознич...

Источник - пресс-служба ПАО ВТБ

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По оценкам ВТБ, за 10 месяцев года объём розничных пассивов в российских банках увеличился на 3% (+1,7 трлн рублей) и приблизился к 67,6* трлн рублей. В октябре рынок «подрос» на 0,2%.

Ключевым драйвером роста выступают рублёвые накопительные счета. По итогам октября их объём, по оценкам ВТБ, вырос примерно на 300 млрд рублей (+2,8%). За десять месяцев средства на таких счетах увеличились на 20% (+1,8 трлн рублей), достигнув 11,1 трлн рублей.

«Темпы роста рынка сбережений физлиц в этом году ожидаемо замедлились, однако он сохраняет устойчивую положительную динамику. По сравнению с октябрём прошлого года рынок прибавил 9% — это порядка 5,4 трлн рублей. Особенно показателен тренд по накопительным счетам: их объём год к году вырос на четверть. Это не просто рост показателей — это отражение новой модели поведения россиян: сегодня для них приоритетны инструменты, позволяющие оперативно реагировать на жизненные задачи и при этом получать процентный доход», — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

С 11 ноября ВТБ повысил ставку по вкладу «Выгодное начало» до 20% годовых. Продукт сроком на два месяца доступен новым клиентам и действующим, не имевшим вкладов и накопительных счетов в ВТБ в течение последних 180 дней. Он ориентирован на максимальную доходность в период сезонного роста трат и помогает рационально распределить средства перед новогодними расходами. Ранее, в начале ноября, ВТБ улучшил условия по рублёвому накопительному счёту: теперь клиенты могут получать до 14,7% годовых на минимальный остаток.

* оценка ВТБ на основе данных Frank RG

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