Новости Татарстана

120 выходных за год: каким будет календарь-2027 в Татарстане

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В 2027 году татарстанцев ждут 245 рабочих и 120...

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В 2027 году в Татарстане будет 245 рабочих дней и 120 выходных и праздничных — на один день отдыха меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.

Новогодние каникулы растянутся с 1 по 10 января, причем 7 января приходится Рождество Христово. Суббота 20 февраля станет рабочей, но сокращенной на час, после чего татарстанцев ждут три выходных подряд — с 21 по 23 февраля, где 23-е отмечено как День защитника Отечества.

В марте получится четыре нерабочих дня кряду: 6 и 7 марта — суббота и воскресенье, 8 марта — Международный женский день, 9 марта — Ураза-байрам. Майские праздники разделятся на два отрезка: с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, а 30 апреля, в пятницу, рабочий день будет короче на час. День России 12 июня выпадает на субботу, поэтому отдых перенесут на 14 июня, 11 июня — сокращенный день.

Отдохнут жители республики и 30 августа: День Республики в 2027 году приходится на понедельник. В ноябре одна из недель окажется трехдневной — 4 ноября отмечается День народного единства, 5-е станет выходным благодаря переносу, а 6 и 7 ноября — суббота и воскресенье; 3 ноября рабочий день короче на час. День Конституции Татарстана 6 ноября совпадает с субботой, дополнительного дня отдыха за него не дадут. Выходным будет и 31 декабря.

Праздничными датами также остаются 1 мая и 9 мая. Курбан-байрам, по календарю Духовного управления мусульман Татарстана, отметят 16 мая — в воскресенье, а при совпадении выходного и праздника дополнительный отдых республиканским законодательством не предусмотрен. Постановлением правительства России утверждены переносы: с 2 января на 5 ноября, с 3 января на 31 декабря и с 20 февраля на 22 февраля. Годом ранее в республике насчитывался 121 выходной.

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