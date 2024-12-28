Посольство России в Чехии опровергло заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, который обвинил Москву в отказе от мирных инициатив.

В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ, подчеркивается, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

В посольстве напомнили, что Россия открыта для рассмотрения любых серьезных и конструктивных предложений по разрешению украинского кризиса. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, приоритетом остается обсуждение коренных причин конфликта, а не поверхностных решений.

«Российская сторона готова к переговорам, но только если они касаются первопричин кризиса, что ранее уже озвучивалось президентом», — говорится в заявлении.

Москва настаивает на необходимости глубокого анализа ситуации и поиска реальных решений, которые учтут все аспекты текущего противостояния, сообщает КП.