«Значительно выросли затраты»: платная дорога в Татарстане будет построена за 102 млрд

В Татарстане на строительство платной дороги потратят 102 млрд

Глава миндортранса РФ Фарит Ханифов сообщил, что строительство платной автомобильной дороги Алексеевское - Альметьевск в составе федеральной трассы Шали - Бавлы будет стоить 102 млрд рублей. Он также заявил, что готовность объекта - 43%. На нем ведутся активные работы.

Напомним, что ранее, в январе 2022 года, стоимость работ по строительству трассы была предварительно оценена в 83 миллиарда рублей. После этого значительно выросли затраты. Завершить дорогу планируют в декабре 2024 года.