Живая музыка и звёзды российской эстрады: как в Казани пройдёт празднование "Дня Республики Татарстан""

На празднование Дня Республики в Казани потратят 28,1 миллиона рублей.

На эти деньги весь день будут проводиться мероприятия на открытой площадке центра семьи «Казан», в казанской ратуше, Старо -Татарской слободе и на ипподроме.

Вечером гостей и жителей города ждёт праздничный концерт. На нём будут выступать звёзды российской и татарской эстрады.

Пока сложно сказать, кто именно будет исполнять свои хиты. Но одно известно точно, гости мероприятия смогут насладиться выступлениями сразу двух именитых артистов.

Стоит отметить, что концертные номера будут состоять из живой музыки.

А в конце мероприятия, пришедших на праздник, будет ждать салют. Он будет идти не менее 4 минут.

Кстати, тендер выиграл организатор «Дня Республики Татарстан» 2016, 2018, 2020, 2021 и 2022 годов.

Всего им было выиграно 45 госконтрактов на общую сумму 552 млн рублей.