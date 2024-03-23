Жителей РТ предупредили о метели и ухудшении видимости

Жители Татарстана были проинформированы о неблагоприятных погодных условиях, сведения о которых были опубликованы пресс-службой Главного управления МЧС России по Татарстану. В соответствии с прогнозами синоптиков, с 18:00 23 марта до 18:00 24 марта на территории республики ожидается ночью и утром местами метель, сопровождаемая снижением видимости в осадках и явлениями до 1-2 км, а также образованием гололеда, что приведет к значительным проблемам на дорогах из-за значительной гололедицы.

Помимо этого, ночью и днем ожидается сильный ветер порывами до 15-18 м/с.