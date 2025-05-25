Жителям РТ рассказали, кто обязан совершать жертвоприношение в Курбан-байрам

6 июня мусульмане Татарстана отметят один из важнейших исламских праздников — Курбан-байрам. Главный ритуал этого дня — жертвоприношение животного. Кто обязан его совершать и при каких условиях — рассказали в «Татар-информ».

Сроки проведения обряда

Основной день для совершения жертвоприношения — 6 июня. Однако ислам допускает проведение обряда и в последующие два дня, то есть 7 и 8 июня.

Кто должен приносить жертву

Обряд обязателен только для тех, кто соответствует следующим критериям:

Принадлежность к исламу.

Жертвоприношение предписано только мусульманам.

Постоянное местонахождение.

Если человек в это время в пути или находится более чем в 100 километрах от дома, он освобождается от обязанности.

Соблюдение сроков.

Ритуал необходимо выполнить строго в отведённые три дня.

Наличие нисаба.

Жертвоприношение обязательно для верующих, у которых есть финансовая возможность. В 2025 году в Татарстане установленный минимум — нисаб — составляет 53 тысячи рублей, при этом не учитываются долги и обязательные расходы.

Таким образом, обряд становится обязательным только при соблюдении всех вышеуказанных условий.