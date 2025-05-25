Жителям РТ рассказали, кто обязан совершать жертвоприношение в Курбан-байрам
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6 июня мусульмане Татарстана отметят один из важнейших исламских праздников — Курбан-байрам. Главный ритуал этого дня — жертвоприношение животного. Кто обязан его совершать и при каких условиях — рассказали в «Татар-информ».
Сроки проведения обряда
Основной день для совершения жертвоприношения — 6 июня. Однако ислам допускает проведение обряда и в последующие два дня, то есть 7 и 8 июня.
Кто должен приносить жертву
Обряд обязателен только для тех, кто соответствует следующим критериям:
Принадлежность к исламу.
Жертвоприношение предписано только мусульманам.
Постоянное местонахождение.
Если человек в это время в пути или находится более чем в 100 километрах от дома, он освобождается от обязанности.
Соблюдение сроков.
Ритуал необходимо выполнить строго в отведённые три дня.
Наличие нисаба.
Жертвоприношение обязательно для верующих, у которых есть финансовая возможность. В 2025 году в Татарстане установленный минимум — нисаб — составляет 53 тысячи рублей, при этом не учитываются долги и обязательные расходы.
Таким образом, обряд становится обязательным только при соблюдении всех вышеуказанных условий.
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