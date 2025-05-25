За сутки на пожарах в РТ погибли 5 человек
МЧС
За последние сутки в Татарстане произошли три пожара, в результате которых погибли пять человек. Об этом БИЗНЕС Online рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Один из инцидентов произошёл в Казани, в жилом доме на улице Хусаина Ямашева, 75. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела 60-летнего мужчины и 69-летней женщины. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, медики констатировали их смерть. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров. По предварительной версии, возгорание стало следствием неосторожного курения.
Похожий случай зафиксирован в Зеленодольске. На улице Королёва, 9 огонь охватил 6 «квадратов» в одной из квартир. Там погиб 59-летний мужчина. Причиной происшествия также могло стать курение.
Третий пожар произошёл в частном доме в селе Шали Пестречинского района. Жертвами стали 85-летняя женщина и 35-летний мужчина. Ещё одна женщина, 59 лет, получила лёгкие ожоги рук, но от госпитализации отказалась. Причиной трагедии, по данным дознавателей, стало нарушение правил при эксплуатации электроприборов.
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