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За сутки на пожарах в РТ погибли 5 человек

Один из инцидентов произошёл в Казани

МЧС

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За последние сутки в Татарстане произошли три пожара, в результате которых погибли пять человек. Об этом БИЗНЕС Online рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Один из инцидентов произошёл в Казани, в жилом доме на улице Хусаина Ямашева, 75. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела 60-летнего мужчины и 69-летней женщины. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, медики констатировали их смерть. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров. По предварительной версии, возгорание стало следствием неосторожного курения.

Похожий случай зафиксирован в Зеленодольске. На улице Королёва, 9 огонь охватил 6 «квадратов» в одной из квартир. Там погиб 59-летний мужчина. Причиной происшествия также могло стать курение.

Третий пожар произошёл в частном доме в селе Шали Пестречинского района. Жертвами стали 85-летняя женщина и 35-летний мужчина. Ещё одна женщина, 59 лет, получила лёгкие ожоги рук, но от госпитализации отказалась. Причиной трагедии, по данным дознавателей, стало нарушение правил при эксплуатации электроприборов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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