Ученые из Китая представили гибкий 3D-дисплей с управлением жестами

Учёные из Университета науки и технологий Китая разработали гибкий 3D-дисплей на основе технологии круговой поляризации света (CPL). Проект под руководством профессоров Чжуан Таотао и Юй Шухуна был опубликован на обложке журнала Science Advances.

Новый дисплей обеспечивает высокую чёткость и объёмное изображение без зрительного дискомфорта. Эффект достигается с помощью усовершенствованных поляризационных очков, передающих разные визуальные потоки для каждого глаза.

Устройство поддерживает управление жестами в реальном времени, делая интерфейс интуитивно понятным. Микроструктуры формируются автоматически, упрощая производство. Световая асимметрия glum = 1.0 обеспечивает реалистичную глубину изображения.

В одном из тестов дисплей успешно использовался для дистанционного управления роботизированными манипуляторами, что особенно актуально для спасательных операций.

Авторы считают, что технология найдёт применение в медицине, производстве, AR/VR и космосе. Пока система требует очков, но в будущем её могут заменить голографические дисплеи, пишет Planet Today.