В Алексеевском районе РТ потушили пожар на керамическом заводе
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Пожар произошёл сегодня в Алексеевском районе Татарстана на территории завода «Алексеевская керамика», расположенного на улице Кирпично-заводская.
По прибытии пожарных расчётов выяснилось, что огнём охвачена кровля цеха, где осуществляется приём глины.
Как сообщили "Татар-информу" в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.
Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара.
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