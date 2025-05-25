В Алексеевском районе РТ потушили пожар на керамическом заводе

Пожар произошёл сегодня в Алексеевском районе Татарстана на территории завода «Алексеевская керамика», расположенного на улице Кирпично-заводская.

По прибытии пожарных расчётов выяснилось, что огнём охвачена кровля цеха, где осуществляется приём глины.

Как сообщили "Татар-информу" в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

Ранее мы писали о том, что на пожаре в казанской многоэтажке погибли 2 человека.